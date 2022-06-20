Полузащитник Руха Ярослав Мартынюк попрощался с Рухом, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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Контракт 33-летнего футболиста с львовским клубом подошел к концу и стороны не стали его продлевать.

Напомним, в Рух Мартынюк перешел в 2019 году из кипрского Эрмиса в статусе свободного агента. В прошлом сезоне провел за львовян 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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