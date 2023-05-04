Обе команды борются за сохранение прописки, поэтому поединок имел важное турнирное значение. Львовяне стремились прервать 8-матчевую безвыигрышную серию. Но активнее начали харьковчане. Сидоренко потянул дальний удар Притулы. А уже на 6-й минуте Металлист 1925 неожиданно остался в меньшинстве. Ткачук, получив заброс за спину, сбил выбегавшего на свидание с кипером Климчука. В итоге справедливо удаление за фол последней надежды. Эдмар отреагировал вполне понятной заменой – вместо хавбека Кравченко на поле появился центрбек Рудавский.

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Владея численным большинством, львовяне пытались давить, много пробивали, выполнили несколько опасных стандартов. Соломон после передачи Ляха пробивал в ближний угол, но Сидоренко выручил. Потом кипер Металлиста 1925 эффектно парировал обводной удар Таллеса под дальнюю стойку. За стартовые 35 минут игроки Руха выполнили 12 ударов, но номинальные хозяева не отсиживались в глухой обороне.

Русин упустил прекрасный шанс, затянув с решением. Его выстрел метров с 10 заблокировали защитники. Тот же Русин классно исполнил штрафной с правого угла штрафной зоны – над крестовиной. Рух ответил острым стандартом, Дидык промахнулся головой. Отдыхать команды ушли с нулями на табло. Металлист 1925 достойно выглядел в меньшинстве.

После перерыва картина не изменилась. Рух владел инициативой, а соперники отвечали на контратаках. Мисик не дотянулся до мяча после передачи Климчука. А потом уже сам Юрий с острого угла попал в защитника. Тот же Климчук неудачно исполнил штрафной, пробив по воробьям. На 80-й минуте Панькив эффектно спас Рух после удара Курило головой под перекладину. Габелок навесил с углового, а защитник Металлиста 1925 уверенно выиграл воздух. Уже через мгновение мог забивать Русин, который на скорости сместился в центр, но пробил рядом со штангой.

На 86-й минуте рефери выровнял составы, продемонстрировав вторую желтую Холоду за фол против Островского. Неутомимый Русин снова не попал в рамку из выгодной позиции. Рух пытался вырвать победу, но номинальные хозяева более-менее спокойно отбились – 0:0. Металлист 1925 поднялся на 11 место (27 очков), а Рух продолжает занимать 14 строчку (21).