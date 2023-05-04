У матчі 24-го туру УПЛ петровці на своєму полі розійшлись миром з криворіжцями. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Обидві команди мали свої завдання на очну дуель: Кривбас все ще мріє про єврокубки, в той час як Інгулець поки не закрив питання збереження прописки в еліті. Не забули у таборі петровців і про поразку від криворіжців у першому колі (1:2). Тож битва очікувалась цікава.

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Перший небезпечний момент виник біля воріт господарів: Понєдєльнік виконав, здавалось, неточний навіс у воротарський, однак Микитишин вигулькнув з-за спин захисників і... махнув ногою повз м'яч. Згодом він же головою пробив повз ворота, замикаючи подачу від Задераки.

На 22-й хвилині Інгулець втратив божевільний шанс: Резепов після боротьби з суперником вирішив вистрілити метрів з 35-ти – м'яч влучив у поперечину! Наприкінці тайму свою спробу змарнували і гості: Задерака небезпечно прострілив у воротарський, Хомченовський випередив захисника, але з близької відстані запустив по горобцях.

Одразу після відпочинку Дібанго замикав навіс на дальню стійку – над поперечиною. Загалом все виглядало жахливо: Кривбас хотів, але не міг, а доправити м'яч до воріт суперника для Інгульця було справжньою проблемою. Нудно, нецікаво і досить примітивно. Якщо у корифеїв тренерського цеху (Вернидуба і Ковальця) і був якийсь задум на цю гру, то донести його до своїх футболістів вони не змогли. Хаотичні заміни ефекту не давали.

За 15 хвилин до завершення другого тайму Інгулець залишився у меншості – Головкін грубо зіграв проти Микитишина і побачив другий "гірчичник". У грі без моментів Луньов мав вирішувати долю матчу, але влучив у стійку. Вже у доданий час Задерака міг знімати всі питання щодо переможця, але Хоменовський опинився на шляху м'яча.

Зрештою, поєдинок так і завершився з нулями на табло. Інгулець набрав 27 очок і піднявся на десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Кривбас з 32-ма очками шостий.

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