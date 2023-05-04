Обидві команди ведуть боротьбу за збереження прописки, тож поєдинок мав важливе турнірне значення. Львів'яни прагнули перервати 8-матчеву безвиграшну серію. Та активніше розпочали харків'яни. Сидоренко потягнув дальній удар Притули. А вже на 6-й хвилині Металіст 1925 несподівано залишився у меншості. Ткачук, отримавши закидання за спину, збив Климчука, який вибігав на побачення з кіпером. У підсумку справедливе вилучення за фол останньої надії. Едмар відреагував цілком зрозумілою заміною – замість хавбека Кравченка на полі з'явився центрбек Рудавський.

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Володіючи чисельною більшістю, львів'яни намагалися тиснути, багато пробивали, виконали кілька небезпечних стандартів. Соломон після передачі Ляха пробивав у ближній, але Сидоренко виручив. Згодом кіпер Металіста 1925 ефектно парирував обвідний удар Таллеса під дальню стійку. За стартові 35 хвилин гравці Руха виконали аж 12 ударів, проте номінальні господарі не відсиджувались у глухій обороні.

Русин втратив прекрасний шанс, затягнувши з рішенням. Його постріл метрів з 10-и заблокували захисники. Той же Русин класно виконав штрафний з правого кута карної зони – над хрестовиною. Рух відповів гострим стандартом, Дідик промахнувся головою. Відпочивати команди пішли з нулями на табло. Металіст 1925 достойно виглядав у меншості.

По перерві картина не змінилась. Рух володів ініціативою, а суперники відповідали на контратаках. Мисик не дотягнувся до м'яча після передачі Климчука. А згодом вже сам Юрій із гострого кута влучив у захисника. Той же Климчук невдало виконав штрафний, пробивши по горобцях. На 80-й хвилині Паньків ефектно врятував Рух після удару Курила головою під поперечку. Габелок навісив з кутового, а захисник Металіста 1925 впевнено виграв повітря. Вже за мить міг забивати Русин, який на швидкості змістився до центру, але пробив поруч зі стійкою.

На 86-й хвилині рефері вирівняв склади, продемонструвавши другу жовту Холоду за фол проти Островського. Невтомний Русин знову не влучив у рамку з вигідної позиції. Рух намагався вирвати перемогу, але харків'яни більш-менш спокійно відбилися – 0:0. Металіст 1925 піднявся на 11 місце (27 очок), а Рух продовжує посідати 14 сходинку (21).