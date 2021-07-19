"Футбольный клуб Рух выражает искренние слова благодарности киевскому Динамо и его президенту Игорю Суркису за публичную поддержку. Динамо первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразило четкую и однозначную позицию относительно преследований со стороны УАФ нашего клуба.

Драма со снятием Руха из УПЛ: назван клуб, который может заменить львовян в элите

Для нас это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией, которые не боятся ее публично высказывать. Мы в свою очередь заверяем, что и в дальнейшем будем поддерживать все клубы, которые идут против той произвольной системы, которая образовалась сейчас в украинском футболе", – говорится в заявлении Руха на официальном сайте.

Напомним, 16 июля УАФ запретила Руху проводить домашние матчи на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича, который львовяне пытались заявить на домашние матчи, после понижения стадиона Украина с 3-й категории. В свою очередь стадион имени Лобановского соответствует всем требованиям для проведения на нем матчей УПЛ.

Нові Карпати дебютують у професіоналах – бюджет 20 млн доларів, повернення колишніх зірок і наполеонівські плани