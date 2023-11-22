Валерий Федорчук стал спортивным директором детско-юношеской спортивной школы Руха, сообщает официальный сайт "желто-черных".

Бывший полузащитник Динамо получил неожиданную должность в клубе УПЛ

К слову, 35-летний экс-капитан львовян выступал за команду с августа 2020 года, а в марте 2023-го объявил о завершении карьеры игрока. Валерий – автор первого гола Руха в УПЛ (в ворота Ворсклы). Кроме того, он является главным тренером медиа-команды Руха.

Напомним, Федорчук начинал во Львове в 2007 году. Успел поиграть за Днепр (стал бронзовым призером УПЛ и дошел до финала Лиги Европы), Кривбасс, Карпаты, Волынь, Динамо (золото УПЛ и Суперкубок Украины), Верес, Мариуполь и латвийскую Ригу.

Шахтер проиграл Руху в товарищеском матче – провалы в защите, большое возвращение и головная боль Пушича