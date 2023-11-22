Валерій Федорчук став спортивним директором дитячо-юнацької спортивної школи Руха, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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До слова, 35-річний екс-капітан львів'ян виступав за команду з серпня 2020 року, а у березні 2023-го оголосив про завершення кар'єри гравця. Валерій – автор першого гола Руха в УПЛ (у ворота Ворскли). Окрім того, він є головним тренером медіа-команди Руха.

Нагадаємо, Федорчук розпочинав у Львові у 2007 році. Встиг пограти за Дніпро (став бронзовим призером УПЛ і дійшов до фіналу Ліги Європи), Кривбас, Карпати, Волинь, Динамо (золото УПЛ і Суперкубок України), Верес, Маріуполь і латвійську Ригу.

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