"Отныне вы можете увидеть меня в роли главного тренера медиа-команды Руха. Наша задача – показать новый спортивно-развлекательный формат футбола украинским зрителям и подарить положительные эмоции от просмотра. Поэтому счастлив, что имею возможность приобщиться к такому проекту.

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Верю в ребят, вижу желание в каждом из них, а это – главное. Надеюсь, что медийный футбол сможет подогревать интерес еще большего количества людей к этому большому виду спорта. Продолжаем работать", – прокомментировал свое назначение Федорчук.

Медийная команда – это футбольная команда, которая имеет в своем составе яркие публичные личности, любительских игроков или бывших профессионалов, целью которой является развитие футбола в стране. В частности, в Ruh Media Team входит ряд блоггеров.