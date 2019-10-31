Рух наказан за эмоциональные высказывания президента клуба Козловского

Львовская команда продолжает пополнять бюджет УАФ – эмоции президента Руха будут стоить клубу 500 тысяч гривен.

Футбольный клуб Рух обязан уплатить немалую сумму за некорректные высказывания президента клуба Григория Козловского в адрес официальных лиц матча 1/16 финала Кубка Украины против Мариуполя.

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"Свобода слова" будет стоить владельцу команды 500 тысяч гривен. Кроме того, Рух условно лишен трех очков в чемпионате Украины среди команд Первой лиги, сообщает официальный сайт УАФ.

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Напомним, после кубкового матча Рух – Мариуполь (0:1), который состоялся 2 октября, Григорий Козловский нецензурно выражался в адрес судьи. Ранее он также получал годичную дисквалификацию из-за угрозы арбитру – со временем ее сократили до 6 месяцев.

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