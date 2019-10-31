Рух покараний за емоційні висловлювання президента клубу Козловського

Львівська команда продовжує поповнювати бюджет УАФ – емоції президента Руху коштуватимуть клубу 500 тисяч гривень.

Футбольний клуб Рух зобов’язаний сплатити чималу суму за некоректні висловлювання президента клубу Григорія Козловського на адресу офіційних осіб матчу 1/16 фіналу Кубку України проти Маріуполя.

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"Свобода слова" коштуватиме власнику команди 500 тисяч гривень. Окрім того, Рух умовно позбавлений трьох очок у чемпіонаті України серед команд Першої ліги, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, після кубкового матчу Рух – Маріуполь (0:1), який відбувся 2 жовтня, Григорій Козловський нецензурно висловлювався на адресу судді. Раніше він також отримував річну дискваліфікацію через загрозу арбітру – згодом її скоротили до 6 місяців.

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