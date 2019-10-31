toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Рух оштрафовали из-за отказа играть официальными мячами

15:42 45 Читати українською
Рух оштрафовали из-за отказа играть официальными мячами
Тренировка Руха / Фото ФК Рух

Против львовского Руха применили очередные санкции из-за футбольных мячей.

КДК УАФ повторно оштрафовал Рух из-за отказа играть матчи Первой Лиги официальным мячами Select, на этот раз сумма составляет 50 тысяч грн, сообщает Tribuna.com.

Рух оштрафован на 50 тысяч гривен за отказ использовать мячи Select

Наказание касается 14-го тура первенства, где львовяне принимали Ингулец (1:0). В этой встрече Рух использовал мячи фирмы Puma.

Напомним, это не первые санкции к львовянам за подобное нарушение, ранее клуб уже штрафовали 25 тысяч грн.

"Судья – пи***ас", – Козловский оценил "донецкий" арбитраж в матче Руха против Мариуполя

После 15-ти туров Первой лиги Рух находится на 4-м месте, отставая от лидера на одно очко. Стоит отметить, что у львовян еще есть игра в запасе.

blog_ava
Ливерпуль победил Арсенал и вышел в 1/4 Кубка лиги: 10 голов как дань традиции, топовая молодёжь, бенефис Ориджи и Озила
02:42
1111
Теги
Первая лига КДК УАФ Рух Рух
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
24
мин
Мальорка
20:00
Осасуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук