Рух оштрафовали из-за отказа играть официальными мячами

Против львовского Руха применили очередные санкции из-за футбольных мячей.

КДК УАФ повторно оштрафовал Рух из-за отказа играть матчи Первой Лиги официальным мячами Select, на этот раз сумма составляет 50 тысяч грн, сообщает Tribuna.com.

Рух оштрафован на 50 тысяч гривен за отказ использовать мячи Select

Наказание касается 14-го тура первенства, где львовяне принимали Ингулец (1:0). В этой встрече Рух использовал мячи фирмы Puma.

Напомним, это не первые санкции к львовянам за подобное нарушение, ранее клуб уже штрафовали 25 тысяч грн.

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После 15-ти туров Первой лиги Рух находится на 4-м месте, отставая от лидера на одно очко. Стоит отметить, что у львовян еще есть игра в запасе.