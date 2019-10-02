"Судья – пи***ас", – Козловский оценил "донецкий" арбитраж в матче Руха против Мариуполя

Президент Руха Григорий Козловский не подбирал слов при анализе работы рефери на матче Кубка Украины против Мариуполя.

"Хочу выразить уважение к Мариуполю. Но чем ближе мы к УПЛ, тем больше понимаю комментарии киевского Динамо о "донецком" судействе. Буду прямолинейным. Все болельщики кричали, что судья пи***ас. Мне как президенту сложно не согласиться – судья пи***ас.

Рух минимально уступил Мариуполю и вылетел из Кубка Украины

Они думают, что люди не разбираются в футболе? Что такое дух футбола, праздник. Чем ближе к УПЛ, тем лучше понимаю, что такое "донецкое" судейство. Сыграли против хорошей команды из УПЛ, но вы слышали, что кричали люди. Они думают, что в футболе разбираются только донецкие команды? Если будем в УПЛ, чемпионат закончится лет через 2-3.

С такими судьями у меня уже есть две "ходки", пусть третью дают. Я выражаю мнение людей, согласен с ним", – заявил Козловский в послематчевом комментарии клубному YouTube-каналу Руха.

К слову, матч львовян против Мариуполя обслуживал арбитр Дмитрий Кривушкин из Харькова.

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