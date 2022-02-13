Рух начнет вторую часть сезона УПЛ без двух форвардов
Прогнозы врачей относительно возвращения в состав львовской команды Андрея Борячука и Даниила Кондракова оказались слишком оптимистичными.
Нападающие Руха Андрей Борячук и Даниил Кондраков не успеют полностью восстановиться после операций к старту второй части чемпионата Украины, сообщает Meta Ratings.
Петраков посетил тренировки Черноморца и Руха – наставник сборной Украины пообщался с Григорчуком и Кучуком
Оба игрока пока занимаются по индивидуальной программе, хотя Борячук и находится в тренировочном лагере львовян на сборе в Турции. В лучшем случае, форварды смогут помочь Руху не раньше марта.
Напомним, первый матч после возобновления УПЛ львовяне проведут 28 февраля – подопечные Леонида Кучука будут принимать Колос.
Заря, СК Днепр-1 и Рух сыграли по два спарринга – Довбик и Булеца забили победные голы