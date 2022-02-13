Прогнозы врачей относительно возвращения в состав львовской команды Андрея Борячука и Даниила Кондракова оказались слишком оптимистичными.

Нападающие Руха Андрей Борячук и Даниил Кондраков не успеют полностью восстановиться после операций к старту второй части чемпионата Украины, сообщает Meta Ratings.

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Оба игрока пока занимаются по индивидуальной программе, хотя Борячук и находится в тренировочном лагере львовян на сборе в Турции. В лучшем случае, форварды смогут помочь Руху не раньше марта.

Напомним, первый матч после возобновления УПЛ львовяне проведут 28 февраля – подопечные Леонида Кучука будут принимать Колос.

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