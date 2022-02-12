Украинские клубы провели насыщенный игровой день. Обзор матчей читайте в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Рух – Насаф – 2:0

Голы: Сапуга, 29, Климчук, 82

Рух – Валмиера – 2:0

Голы: Карасюк, 4, Карабин, 47 (пен)

Колос – Сараево – 3:2

Голы: Тотовицкий, 16, Нуриев, 62, Диего, 77 – Цатакович, 82, 89

Ворскла – Атырау – 1:2

Голы: Кравчук, 42 – Гжельчак, 15, Филиппович, 34

Заря – Окжетпес – 1:1

Голы: Гильерме, 9 – Молдакараев, 23

Заря – Оденсе – 3:2

Голы: Овусу, 3, Хомченовский, 61, Булеца, 76 – Джебали, 24, 53 (п)

СК Днепр-1 – Борац – 3:2

Голы: Ди Франко, 4, Довбик, 33, 73 – Мелег, 71, Цвиянович, 74

СК Днепр-1 – Согдиана – 1:1

Голы: Гуаль, 47 – Норохов, 26(п)

Ворскла играла экспериментальным составом и уступила Атырау. Колос вышел против Сараево основой и победил, лишь на последних минутах позволив сопернику отыграть два мяча.

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Сразу три клуба провели по два матча в день, но только Рух сумел одержать победу в обоих. У Зари и СК Днепр-1 по победе и ничьей. В выигранных матчах решающие голы забили Сергей Булец и Артем Довбик соответственно.