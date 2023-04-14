Динамо довольно легко вышло вперед, когда Ванат на 16-й минуте замкнул качественный прострел Бенито. Подопечные Луческу несколько расслабились и были наказаны под занавес тайма. Довгий лучше всех среагировал на рикошет, затолкав мяч в ворота Нещерета.

Динамо впервые в истории потеряло очки с Рухом в матче УПЛ – феерия украинского Грилиша, 3 подряд гол Ваната

Свои главные возможности для победы киевляне упустили еще до перерыва. Шепелев с убийственной позиции пробил неточно, а затем крутил хитрый штрафной за шиворот Панькиву – кипер Руха не дремал. После отдыха лучшие моменты были даже у львовян, но матч завершился ничьей 1:1.