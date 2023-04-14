Рух – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча
Рух сдержал Динамо в 21 туре чемпионата Украины. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Динамо довольно легко вышло вперед, когда Ванат на 16-й минуте замкнул качественный прострел Бенито. Подопечные Луческу несколько расслабились и были наказаны под занавес тайма. Довгий лучше всех среагировал на рикошет, затолкав мяч в ворота Нещерета.
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Свои главные возможности для победы киевляне упустили еще до перерыва. Шепелев с убийственной позиции пробил неточно, а затем крутил хитрый штрафной за шиворот Панькиву – кипер Руха не дремал. После отдыха лучшие моменты были даже у львовян, но матч завершился ничьей 1:1.