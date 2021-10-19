Здоровые игроки "желто-черных" занимаются разными малыми группами и готовятся к поединку.

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"Состояние игроков пока удовлетворительное. Два человека, находившиеся на стационарном лечении, уже выписаны и продолжают лечиться амбулаторно. Они и другие игроки сейчас находятся на дистанционном моем контроле. Каждую неделю они проходят ПЦР-тестирование и сдают лабораторные анализы. Когда именно целая группа футболистов, которые сейчас проходят лечение, вернутся к тренировочному процессу, пока неизвестно", – пояснил врач команды Михаил Процив в комментарии официальному сайту Руха.

Напомним, команда Кучука пропускала прошлый тур против Ингульца из-за массового заболевания коронавирусом. С Минаем львовяне должны встретиться 24 октября.

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