Здорові гравці "жовто-чорних" займаються різними малими групами та готуються до поєдинку.

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"Стан гравців наразі задовільний. Двоє осіб, які були на стаціонарному лікуванні, вже виписані і продовжують лікуватися амбулаторно. Вони та інші гравці наразі перебувають на дистанційному моєму контролі. Щотижня вони проходять ПЛР-тестування та здають лабораторні аналізи. Коли саме ціла група футболістів, які зараз проходять лікування, повернуться до тренувального процесу, наразі невідомо", – пояснив лікар команди Михайло Проців у коментарі офіційному сайту Руха.

Нагадаємо, команда Кучука пропускала минулий тур проти Інгульця через масове захворювання на коронавірус. З Минаєм львів'яни повинні зустрітися 24 жовтня.

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