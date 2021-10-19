Минулої середи Дирекція УПЛ сповістила про перенесення матчу 11-го туру між Інгульцем та Рухом. Причина – позитивні результати ПЛР-тестів у футболістів львівського клубу, зокрема, у всіх воротарів "жовто-чорних". Як сприйняли це рішення у петрівській команді, в інтерв'ю Футбол 24 розповів головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко.

"Не зовсім приємний момент, який треба прийняти і пережити"

– Сергію Дмитровичу, через перенесення поєдинку з Рухом у вашому календарі утворилася тритижнева прогалина без офіційних матчів.

– Справді, нас уся ця історія засмутила. Ми провели хороший об’єм роботи, готувалися до протистояння з Рухом, налаштовувалися… Образливо навіть не тому, що гра не відбулася. Просто якби ми завчасно знали, що матч перенесено, то могли по-іншому будувати свій тренувальний процес.

– Коли ви дізналися, що гри не буде?

– У четвер. Це нас трохи надламало у психологічному плані. Увесь тиждень готувалися, розбирали Рух, утім довелося все змінювати на ходу. Не зовсім приємний момент, який треба прийняти і пережити. Нічого не залишається, ніж готуватися далі. Попереду матч із Металістом 1925.

– Хто вам повідомив про скасування матчу?

– Зателефонував директор клубу і сказав, що надійшов лист із Прем’єр-ліги. Його суть – у Русі захворіли всі воротарі, матч не відбудеться у визначену дату.

"Ця гра 10 грудня не буде нікому потрібною: ні нам, ні Руху"

– Як сприйняли цю звістку футболісти?

– Усі засмутилися. Не хочу вникати у подробиці та причини цієї історії. Є офіційний документ про те, що гра не відбудеться. Нам залишається лише прийняти його. І все ж, як на мене, з етичної точки зору Рух міг швидше повідомити нам про цю ситуацію, а не за два дні до гри. Тепер ми чуємо інформацію від їхнього керівництва про те, що ця проблема виникла набагато раніше. Напевно, рішення вони ухвалювали не у четвер, знали про це завчасно. Чому про це не повідомити нам заздалегідь? Тоді ми знайшли б собі спаринг-партнера і зіграли товариський матч. А за два дні нічого змінити ми вже не могли. Тому кінцівка міні-збору виявилася змазаною.

Поворознюк обіцяє Козловському розбірки в КДК: "Буде дуже весело"

– Тепер слід визначити нову дату проведення гри. Який варіант для вас є пріоритетним?

– Існує принципова різниця: грати взимку при -10°С чи зараз у хорошу погоду. Якість футболу при -10°С на мерзлому полі не дуже висока. Це теж треба враховувати. Можливо, призначати його варто навесні, як свого часу переносили матч 1-го туру ФК Львів та Минай. Нікому ця гра 10 грудня не буде потрібною: ні нам, ні Руху. У будь-якому разі чекатимемо на вердикт відповідних органів.

– Інгулець опинявся у схожій кадровій ситуації через пандемію?

– Так, неодноразово. Наприклад, перед грою з Олександрією у нас 3-4 футболісти вилетіли. Проте ми ухвалювали рішення і грали. Звичайно, ми не стикалися з ситуацією, коли хворіють усі воротарі. Але розуміємо, як це. У нас теж свого часу залишався молодий Артем Малиш, який за таких обставин дебютував у Прем’єр-лізі. Ми ризикнули, поставили його і не пошкодували. При тому, що у запасі був ще один молодий голкіпер.

"Показник xG складав 1,5 гола, а нам забили п’ять"

– Як зараз із лазаретом в Інгульці?

– Ілля Коваленко та Євген Опанасенко отримали травми у грі з Чорноморцем і тільки тепер почали працювати з усіма у загальній групі. Визначальним буде майбутній тижневий цикл. Сподіваюся, що вони будуть в обоймі.

– Результат вашого попереднього матчу відверто здивував. Для себе ви знайшли пояснення поразці Ворсклі з рахунком 0:3?

– Бувають такі ігри, як, наприклад, 1:5 із Зорею чи згадуваний матч з Ворсклою. Ми вивчали звіти після цих поєдинків і бачили чіткі цифри. Зокрема із Зорею xG складав 1,5 гола, а нам забили п’ять. Або ж із Ворсклою – показник xG становив 1,2, а ми пропустили тричі. Трапляються такі матчі. Можливо, дається взнаки клас виконавців – у них хороші легіонери, наприклад, Тілль і Рангел. Ми теж мали моменти, та не реалізували їх. Розібрали помилки і сподіваємося, що надалі нам більше щаститиме. Зрештою, далеко йти не треба. Взяти до прикладу матчі цього туру Маріуполь – Металіст 1925 або Олександрія – Ворскла. Полтавці тричі вдарили по воротах і виграли.

– Ви не перемагаєте у чотирьох турах поспіль. Це впливає на команду в психологічному плані?

– Якщо я скажу, що нам все дається легко, це буде неправда. Безперечно, невдала серія залишає свій відбиток і негативні результати впливають на настрій у колективі. Однак ми працюємо у цьому напрямку, намагаємося підтримати одне одного. Не варто забувати, який у нас був старт чемпіонату: Шахтар, Зоря, Десна і Динамо. До того ж ми суттєво оновилися у порівнянні з минулим сезоном. Нам потрібен час і терпіння. А ще наполегливо працювати. Живемо надією і хочемо змінити турнірне становище. Одна-дві гри все можуть перевернути. Довга дистанція усе покаже.

"Поки голи даються нам важко"

– Ще одна проблема Інгульця – невелика кількість забитих голів. Відхід Ніки Сітчінави зробив гострою проблему з форвардами?

– Важливо те, що є гольові моменти. Ми їх створюємо, але не реалізовуємо. Треба більше працювати. Якщо нападник має 3-4 нагоди, то хоча б одну він повинен реалізовувати. Хочемо забивати більше, втім поки голи даються нам важко.

– У вашому розпорядженні є, як мінімум, два воротарі. Якщо раніше більше грав Євген Гальчук, то в попередньому турі з Ворсклою вийшов Богдан Шуст. Справа в особливому підтексті зустрічі з екс-командою?

– У нас два хороших голкіпери, які відрізняються своїми ігровими характеристиками. Віддали перевагу Шусту в поєдинку з Ворсклою через те, що полтавці роблять ставку на вертикальні передачі і дуже багато виконують навісів з флангу у штрафний майданчик. Розраховували на антропометрію Богдана і на його сильні якості – гру на виходах. Багато залежить від суперника, від побудови гри. Це стосується і вибору польових гравців, і воротарів.

– Незабаром на УПЛ чекає зимова пауза. Інгулець продовжував комплектацію по ходу сезону, однак взимку, мабуть, ще активніше працюватиме на трансферному ринку. Які позиції потребують підсилення?

– Бажання у нас є величезне. Проте не завжди все залежить лише від бажання тренера. Варто враховувати бачення футболіста, можливості клубу та інші фактори. Однозначно хочемо створити сильну конкуренцію у колективі. В ідеалі – два рівноцінних виконавці на кожну позицію. На трансферному ринку однозначно працюватимемо, але поки про конкретику говорити передчасно.

– Основу Інгульця становлять досвідчені виконавці, однак молоді Головкін, Цуркан, Мельничук та інші періодично потрапляють у заявку на матчі, хоча відіграють не ключові ролі. Ви задоволені роботою молодих футболістів?

– Усі ці хлопці є талановитими і вони зростають, працюючи з такими досвідченими футболістами, як Бартуловіч, Ковальов, Лупашко чи Шуст, набираються досвіду. Звичайно, ми хотіли б швидшого прогресу, але це молодь. Стабільний рівень тримати важко. На кожного з них ми розраховуємо, у них хороші дані. Дуже хочу, щоб вони дихали у спину Бартуловічу чи комусь іншому – тільки так ми ставатимемо сильнішими. Проте наразі про це говорити рано, їм потрібен час.

"Ворскла – несолідна команда": тренер Олександрії розкрив причини сутички з Максимовим