"Мы очень требовательны к потенциальным новичкам, поэтому из последних футболистов на просмотре остановили свой выбор только на сербском защитнике Милоше Стаменковиче. Сейчас ждем необходимые документы от его предыдущего клуба.

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В Рухе прилагают усилия, чтобы до закрытия трансферного окна укрепиться несколькими квалифицированными исполнителями, скорее всего, это будут легионеры", – сказал Лапицкий для Meta-raitings.com.ua.

Напомним, 30-летний Стаменкович в сезоне 2016/17 выступал в УПЛ, защищая цвета Стали.

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