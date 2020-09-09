Рух анонсував нові трансфери – екс-легіонер УПЛ повертається в Україну
Спортивний директор Руха Володимир Лапицький розповів про потенційне підсилення львівського клубу.
"Ми дуже вимогливі до потенційних новачків, тому з останніх футболістів на перегляді зупинили свій вибір тільки на сербському захиснику Мілошу Стаменковічу. Зараз чекаємо необхідні документи від його попереднього клубу.
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У Русі докладають зусиль, щоб до закриття трансферного вікна зміцнитися ще кількома кваліфікованими виконавцями, найімовірніше, це будуть легіонери", – сказав Лапицький для Meta-raitings.com.ua.
Нагадаємо, 30-річний Стаменковіч у сезоні 2016/17 виступав в УПЛ, захищаючи кольори Сталі.
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