"Ми дуже вимогливі до потенційних новачків, тому з останніх футболістів на перегляді зупинили свій вибір тільки на сербському захиснику Мілошу Стаменковічу. Зараз чекаємо необхідні документи від його попереднього клубу.

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У Русі докладають зусиль, щоб до закриття трансферного вікна зміцнитися ще кількома кваліфікованими виконавцями, найімовірніше, це будуть легіонери", – сказав Лапицький для Meta-raitings.com.ua.

Нагадаємо, 30-річний Стаменковіч у сезоні 2016/17 виступав в УПЛ, захищаючи кольори Сталі.

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