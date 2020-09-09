Президент Руха Григорий Козловский считает, что следует изолировать больных игроков и проводить матчи по плану с имеющимися футболистами.

"Нужно как-то принять решение и не переносить матчи УПЛ. Есть резервные команды, поэтому нужно играть теми составами, которые есть. Потому что с этими переносами мы чемпионат не доиграем.

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Есть у нас команды, которым играть в еврокубках, есть сборная, есть графики. Нельзя постоянно переносить матчи. И мое предложение – не переносить матчи. В противном случае, так можно вечно играть сезон", – заявил Козловский для ТК Футбол 1.

Напомним, во львовском клубе сообщили о 5 положительных тестах на коронавирус, из-за чего УПЛ решила перенести матч второго тура против Шахтера на 23 сентября.

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