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Рух анонсировал матч с Прикарпатьем креативным видео с гуцулом

14:46 32 Читати українською
Рух анонсировал матч с Прикарпатьем креативным видео с гуцулом
Рух / Сайт клуба

Львовский Рух продолжает оригинально приглашать болельщиков на свои матчи.

 

Новоиспеченная львовская команда анонсировала поединок 4 тура Первой лиги необычным видео. В нем рассказывается легенда про гуцула, который любит играть в футбол.

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Напомним, ранее Рух подобным образом приглашал зрителей на домашний матч против луцкой Волыни, однако тогда главным героем видео был Даниил Галицкий.

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К слову, поединок 4 тура Первой лиги чемпионата Украины между Рухом и Прикарпатьем состоится завтра, 17 августа. Начало матча запланировано на 18:00.

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