Рух анонсировал матч с Прикарпатьем креативным видео с гуцулом

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"Наглое убийство", или "Особая помощь" скандальных судей как причина вылета из ЛЕ: болгарские СМИ о матче Заря – ЦСКА
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Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?Овертайм — 12:00 202
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"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренеріУкраина — 08:00 1558
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АЗ – Мариуполь, Лига Европы: закономерная потеря первого представителя в еврокубках и главная беда украинских командЛига Европы — 00:32 993
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