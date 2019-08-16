Рух анонсировал матч с Прикарпатьем креативным видео с гуцулом

Львовский Рух продолжает оригинально приглашать болельщиков на свои матчи.

Новоиспеченная львовская команда анонсировала поединок 4 тура Первой лиги необычным видео. В нем рассказывается легенда про гуцула, который любит играть в футбол.

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Напомним, ранее Рух подобным образом приглашал зрителей на домашний матч против луцкой Волыни, однако тогда главным героем видео был Даниил Галицкий.

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К слову, поединок 4 тура Первой лиги чемпионата Украины между Рухом и Прикарпатьем состоится завтра, 17 августа. Начало матча запланировано на 18:00.