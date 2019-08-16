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Рух анонсував матч з Прикарпаттям креативним відео з гуцулом

14:46 176 Читать на русском
Рух анонсував матч з Прикарпаттям креативним відео з гуцулом
Рух / Сайт клубу

Львівський Рух продовжує оригінально запрошувати вболівальників на свої матчі.

 

Новоспечена львівська команда анонсувала поєдинок 4 туру Першої ліги незвичним відео. У ньому розповідається легенда про гуцула, який любить грати у футбол.

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Нагадаємо, раніше Рух подібним чином запрошував глядачів на домашній матч проти Луцької волині, проте тоді головним героєм відео був Данило Галицький.

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До слова, поєдинок 4 туру Першої ліги чемпіонату України між Рухом та Прикарпаттям відбудеться завтра, 17 серпня. Початок матчі запланований на 18:00.

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