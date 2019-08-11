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Рух может получить трансферный бан из-за скандальной причины

13:14 43 Читати українською
Рух может получить трансферный бан из-за скандальной причины
Григорий Козловский / Фото из соцсетей

У представителя Первой лиги могут возникнуть проблемы с усилением состава.

Львовяне могут столкнуться с запретом на регистрацию новых игроков, информирует Tribuna.

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Руководство Первой лиги рассматривает подобные санкции из-за нежелания Руха использовать мячи Select на домашних матчах. Спортивный бренд является официальным спонсором чемпионата, однако у клуба есть претензии к качеству их мяча, поэтому Рух предпочитает кожаную сферу от собственного партнера.

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За каждый домашний матч, в котором львовский клуб использует другие мячи, его штрафуют на 25 000 гривен, но львовяне отказываются платить. Если Рух не рассчитается до конца года или не начнет использовать мячи Select, то один из вариантов наказания – запрет на регистрацию новых игроков.

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