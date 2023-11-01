Рух и СК Днепр-1 проводят перенесенный матч 5-го тура УПЛ, который имеет очень важное значение.

Матч на Арене Львов начнется в 18:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция доступна на YouTube-канале УПЛ ТВ.

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Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за еврокубки. Сейчас четвертое место занимает СК Днепр-1, а Рух пятый с отставанием в один пункт.

Стартовый состав Рух: Герета – Сыч, Дидык, Слюбик, Роман – Эдсон – Теслюк, Сапуга, Пастух, Рунич – Климчук

Стартовый состав СК Днепр-1: Кинарейкин – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Леднев – Филиппов