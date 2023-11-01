Черноморец – Заря. Прекрасная вывеска для четвертьфинала Кубка Украины, даже с учетом последних результатов луганчан. Команда Валерия Кривенцова, считалась андердогом противостояния, однако у нее интересный состав и сильный тренер. Кроме того, в кубковых турнирах всегда есть место для неожиданностей.

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Действительно, поединок оказался неплохим. Заря до перерыва создала три голевых момента. Уже на 16-й минуте Алефиренко зацепился за заброс на левый край штрафной и попытался перебросить голкипера, однако попал ему в голову. Еще два шанса имел Антюх, который дважды закрутил мяч со стандарта в ворота (однажды – в дальний угол). Варакута выручил хозяев.

К сожалению для луганчан, соперник свои возможности не терял. Более того – гости еще и сами помогли открыть счет. На 21-й минуте Штогрин получил пас от Иеде и слабо пробил с линии полукруга. Турбаевский должен был брать этот удар, однако неожиданно мяч прошел между ног. 1:0!

На 33-й же Черноморец удвоил преимущество. Бадибанга запустил передачу на ход Кузыку, тот прострелил с правого фланга, а Штогрин замкнул в падении – 2:0! На 40-й минуте одесситы могли и разгром устроить усилиями Иеде, который пробивал головой с навеса Бадибанги, но точности немного не хватило.

В перерыве Валерий Кривенцов решился на тройную замену. С пробега сняли Антюха, Алефиренко и Азиангбо, а вместо них вышли Горбач, Кирюханцев и Чурко. Особого улучшения этот ход не принес. Только на 57-й минуте Заря организовала момент – это Яцык получил передачу с левого фланга в зону перед штрафной и пробил в ближний угол. Мяч прошел рядом со стойкой.

Наказание за такой футбол прилетело ровно через минуту. Бадибанга выполнил подачу в центр штрафной, а Васильев замкнул головой. 3:0. Заря из отчаяния ответила лонгшотом Кирюханцова с правого фланга – над перекладиной!

Вопрос о победителе были закрыты, однако "моряки" не остановились на достигнутом. На 72-й минуте Васильев отобрал мяч в центре и отдал передачу Иеде, а тот перевел на левый край штрафной. Туда ворвался Штогрин, который с острого угла попал под ближнюю штангу – 4:0! Андрей оформил хет-трик. За последние два матча он провел пять голов и отдал один ассист.

Штогрин мог и покер устроить на 75-й минуте, замкнув навес от Бадибанги, однако Зарю устроила стойка. Луганчане смогли размочить счет на 79-й усилиями Герреро (Эдуардо получил отскок после углового и расстрелял ворота), а на 88-й Кирюханцев еще и в перекладину попал.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу подопечных Романа Григорчука. Черноморец вслед за Шахтером шагает в полуфинал Кубка Украины.

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