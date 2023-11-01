Рух та СК Дніпро-1 проводять перенесений матч 5 туру УПЛ, який має дуже важливе значення.

Матч на Арені Львів розпочнеться о 18:00 за київським часом. Безкоштовна трансляція доступна на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

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Команди є прямими конкурентами у боротьбі за єврокубки. Наразі четверту сходинку посідає СК Дніпро-1, а Рух п'ятий з відставанням у один пункт.

Стартовий склад Руха: Герета – Сич, Дідик, Слюбик, Роман – Едсон – Теслюк, Сапуга, Пастух, Руніч – Климчук

Стартовий склад СК Дніпро-1: Кінарейкін – Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв – Філіппов