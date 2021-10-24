Рух принимал Минай в рамках 12-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Зрители на Львов Арене стали свидетелями результативного поединка между Рухом и Минаем.

Рух и Минай расписали результативную ничью – фейл голкипера и мастерство Селезнева

Открыли счет гости, но на старте второго тайма подопечные Кучука легко отыгрались благодаря ошибке голкипера соперника. До финального свистка команды еще сумели обменяться красивыми мячами, и финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

После 11-ти туров УПЛ Рух расположился на 10-й строчке, Минай расположился на 12-м месте.

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