Рух – Минай – 2:2 – видео голов и обзор матча
18:12 - Читати українською
Рух принимал Минай в рамках 12-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
72’ Юрий Климчук
Рустам Ахмедзаде 13’
Дмитрий Белоног 67’
13’ Рустам Ахмедзаде
67’ Дмитрий Белоног
72’ Юрий Климчук
Зрители на Львов Арене стали свидетелями результативного поединка между Рухом и Минаем.
Рух и Минай расписали результативную ничью – фейл голкипера и мастерство Селезнева
Открыли счет гости, но на старте второго тайма подопечные Кучука легко отыгрались благодаря ошибке голкипера соперника. До финального свистка команды еще сумели обменяться красивыми мячами, и финальный свисток зафиксировал боевую ничью.
После 11-ти туров УПЛ Рух расположился на 10-й строчке, Минай расположился на 12-м месте.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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