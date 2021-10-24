Леонид Кучук удивил стартовым составом Руха. Его команда пыталась строить позиционные атаки, но получалось мало что. В первом тайме можно вспомнить лишь удары Климчука и Таллеса – оба недокрутили в дальний угол. В целом же попытки хозяев выглядели убого.

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Минай сделал ставку на быстрые атаки. У гостей моментов также было мало, однако они сумели реализовать один из шансов. Синегуб подал в штрафную, а Ахмедзаде головой переправил мяч в сетку. Минай ушел на перерыв с преимуществом в счете.

Однако на старте второго тайма закарпатцы подарили сопернику глупый гол. Альваренга издалека ударил на удачу, а голкипер Кучер пропустил простой мяч под собой. Картина игры, впрочем, не изменилась. Рух большую часть времени проводил в позиционной атаке, Минай отвечал контрвыпадами.

На поле появился Евгений Селезнев. И вскоре создал гол! Женя искусно принял мяч и забросил на ход Билоногу, а тот без проблем переиграл вратаря. Рух очень быстро сравнял счет. Опять помог дальний выстрел на удачу – Климчук красиво забил благодаря рикошету.

Неоднозначный матч сыграли команды. На двух нанесли лишь 8 ударов, но забили 4 гола. Минай в конце встречи пытался вырвать победу, Селезнев постоянно был в центре внимания, однако финальный свисток зафиксировал ничью. Рух с 12 очками разместился на 10 месте, а Минай набрал 8 баллов и выбрался из зоны вылета.

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