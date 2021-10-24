Рух – Минай – 2:2 – відео голів та огляд матчу
18:11 - Читать на русском
Рух приймав Минай в рамках 12-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
72’ Юрій Климчук
Рустам Ахмедзаде 13’
Дмитро Білоног 67’
13’ Рустам Ахмедзаде
67’ Дмитро Білоног
72’ Юрій Климчук
Глядачі на Львів Арені стали свідками результативного двобою між Рухом та Минаєм.
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Відкрили рахунок гості, але на старті другого тайму підопічні Кучука легко відігрались через помилку голкіпера суперника. До фінального свистка команди ще зуміли обмінятись красивими м'ячами, і фінальний свисток зафіксував бойову нічию.
Після 11-ти турів УПЛ Рух розташувався на 10-й сходинці, Минай розташувався на 12-му місці.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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