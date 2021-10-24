Рух приймав Минай в рамках 12-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Глядачі на Львів Арені стали свідками результативного двобою між Рухом та Минаєм.

Рух і Минай розписали результативну нічию – фейл голкіпера і майстерність Селезньова

Відкрили рахунок гості, але на старті другого тайму підопічні Кучука легко відігрались через помилку голкіпера суперника. До фінального свистка команди ще зуміли обмінятись красивими м'ячами, і фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Після 11-ти турів УПЛ Рух розташувався на 10-й сходинці, Минай розташувався на 12-му місці.

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