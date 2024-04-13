Рух – Кривбасс

7-матчевая беспроигрышная серия Руха с четырьмя подряд победами таки нашла свой конец во встрече с Шахтером. Подопечные Виталия Пономарева пропустили два простых гола еще до 20-й минуты – и хотя они отыграли один мяч на 36-й минуте, общее поражение со счетом 1:3 не вызвало вопросов. "Жёлто-черные" наиграли всего на 0,55 xG и должны были пропускать больше.

Такие неудачи можно даже в статистику не брать (тем более, что у Руха самая молодая команда в УПЛ), однако длительное победное шествие львовян должно было завершаться раньше. Да, они демонстрируют симпатичный футбол, но несколько перебирают по очкам – с ЛНЗ помог пенальти на последних секундах, а с СК Днепр-1 повезло с отсутствием систему фиксации голов (и с четырьмя тревогами после этого).

С другой стороны, по ожидаемым очкам "желто-черные" должны идти выше Кривбасса. Криворожане отстают от Шахтера всего на два зачетных балла, однако они перебрали целых 10 очков – и забили на 4 гола больше, чем наиграли статистически (а это очень много в плане xG). Ни одна команда УПЛ не имеет такого оверперфоманса.

Точные дальние удары рулят, но регрессию к среднему никто не отменял. Натужно переиграв Кривбасс, Колос и Верес, подопечные Юрия Вернидуба не смогли одолеть Ворсклу – хотя доминировали по всем аспектам. Подобные неудачи характерны для коллективов, которым слишком везет. Общий успех криворожан в сезоне выглядит вполне справедливым, но результаты должны были быть несколько скромнее.

Кадровая ситуация

Травмированы: Климчук, Сапуга, Слюсар – Аду (под вопросом), Якимец

Дисквалифицированные: Пидгурский (Рух)

Ориентировочные составы на матч Рух – Кривбасс

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбык, Холод, Роман – Дидык – Квасница, Таллес, Пастух, Плюмен – Федор

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузык, Лунев, Соса – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Кривбасс является очевидным фаворитом. У Юрия Вернидуба и основа мощнее, и скамейка шире, и результаты топовые – шесть побед при одном поражении в девяти последних матчах. Впрочем, криворожане были сильнее и осенью, что не помешало Руху одержать победу со счетом 3:1. Сказались проблемы Бескоровайного внизу (и с Ворсклой они тоже проявились).

Мы вообще воздержимся от прогноза на конкретный результат, ведь обе команды существенно перебирают по очкам на длительной дистанции. В предыдущем туре они оступились, но о тенденции по усреднению результатов говорить рано. Мы поставим на голы – Рух и Кривбасс забивают регулярно, футболисты здесь хорошие, поэтому на тотал 2,5 рассчитывать можно.

Оболонь – Минай

"Пивоварам" нынче не позавидуешь. Подопечные Валерия Иващенко за последние шесть туров одержали всего одну победу (минимальную над Полесьем), потерпев аж четыре поражения. Причем последние два завершились со счетом 0:3. Оболони не повезло с календарем, ведь пришлось встретиться с Кривбассом, СК Днепр-1 и Шахтером – и команда еще и достойно проиграла (Шахтер вообще выдал вторую худшую статистику в сезоне).

Впрочем, разгром от Вереса в предыдущем туре в планы киевлян не входил. "Зелено-белые" уступили по всем статьям. Эта неудача оказалась особенно болезненной, ведь влияла на борьбу за выживание – а там все очень тяжело. Оболонь держится всего в одном зачетном балле от зоны прямого вылета, поэтому еще одна осечка недопустима.

Минай отстает от "пивоваров" на четыре очка, поэтому сегодня надо будет играть на победу. Поражение может означать конец борьбы за выживание – а это было бы очень обидно, учитывая усилия подопечных Желько Любеновича. Наскоро собранный молодой коллектив в семи турах набрал семь очков, прибив Металлист 1925 и ЛНЗ, а также расписав ничьи с Александрией и СК Днепр-1.

Причем закарпатцы демонстрируют незаурядную волю к выживанию. В матче с Александрией оформили камбэк с 0:2, а с Полесьем едва не отыгрались с 0:3! Да и вообще футбол "лисиц" не выглядит худшим весной – он точно не хуже того, что показывают конкуренты (а то и лучше, учитывая эффектные голевые комбинации). Именно поэтому хотелось бы, чтобы Минай продержал интригу как можно дольше – хотя клубное руководство не выглядит столь же мотивированным на УПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чуев (под вопросом), Прокопчук (оба – Минай)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Минай

Оболонь: Кичак – Приймак, Дубко, Карась – Грисьо, Черненко, Слободян, Мороз, Прокопенко – Краснопир, Вишневский

Минай: Кемкин – Поддубный, Немчанинов, Скиба – Ременяк, Витенчук, Кораблин, Семотюк, Корнийчук – Вакула, Устименко

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

В таких матчах все решает рандом. Как и в большинстве случаев. Команда с условными тремя голами за 10 матчей на ровном месте способна устроить разгром, а в матчах Миная после 0:2 игра только начинается. Почему-то не верится в большое количество голов, но в 3:0 от Вереса с Оболонью тоже никто не верил.

Останемся без прогноза. Давайте просто наслаждаться зрелищем.

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