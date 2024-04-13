Рух – Кривбас

7-матчева безпрограшна серія Руха з чотирма поспіль перемогами таки знайшла свій кінець у зустрічі з Шахтарем. Підопічні Віталія Пономарьова пропустили два простих голи ще до 20-ї хвилини – і хоча вони відіграли один м'яч на 36-й хвилині, загальна поразка з рахунком 1:3 не викликала питань. "Жовто-чорні" награли всього на 0,55 xG й мали пропускати більше.

Такі невдачі можна навіть до статистики не брати (тим паче, що у Руха наймолодша команда в УПЛ), однак тривала переможна хода львів'ян мала завершуватись раніше. Так, вони демонструють симпатичний футбол, але дещо перебирають за очками – з ЛНЗ допоміг пенальті на останніх секундах, а з СК Дніпро-1 пощастило з відсутністю системи фіксації голів (і з чотирма тривогами після цього).

З іншого боку, за очікуваними очками "жовто-чорні" мають йти вище за Кривбас. Криворіжці відстають від Шахтаря всього на два залікових бали, однак вони перебрали цілих 10 очок – і забили на 4 голи більше, ніж награли статистично (а це дуже багато в плані xG). Жодна команда УПЛ не має такого оверперфомансу.

Влучні дальні удари рулять, але регресію до середнього ніхто не скасовував. Натужно перегравши Кривбас, Колос і Верес, підопічні Юрія Вернидуба не змогли здолати Ворсклу – хоча домінували за всіма аспектами. Подібні невдачі характерні для колективів, яким занадто щастить. Загальний успіх криворіжців у сезоні виглядає цілком справедливим, але результати мали бути дещо скромнішими.

Кадрова ситуація

Травмовані: Климчук, Сапуга, Слюсар – Аду (під питанням), Якімець

Дискваліфіковані: Підгурський (Рух)

Орієнтовні склади на матч Рух – Кривбас

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Холод, Роман – Дідик – Квасниця, Таллес, Пастух, Плюмен – Федор

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Луньов, Соса – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Кривбас є очевидним фаворитом. У Юрія Вернидуба і основа потужніша, і лавка ширше, і результати топові – шість перемог при одній поразці у дев'яти останніх матчах. Втім, криворіжці були сильнішими і восени, що не завадило Руху здобути перемогу з рахунком 3:1. Взнаки далися проблеми Бескоровайного внизу (і з Ворсклою вони теж проявились).

Ми взагалі утримаємось від прогнозу на конкретний результат, адже обидві команди суттєво перебирають за очками на тривалій дистанції. У попередньому турі вони оступились, але про тенденцію щодо усереднення результатів говорити зарано. Ми поставимо на голи – Рух і Кривбас забивають регулярно, футболісти тут хороші, тож на тотал 2,5 розраховувати можна.

Оболонь – Минай

"Пивоварам" нині не позаздриш. Підопічні Валерія Іващенка за останні шість турів здобули всього одну перемогу (мінімальну над Поліссям), зазнавши аж чотирьох поразок. Причому останні дві завершились з рахунком 0:3. Оболоні не пощастило з календарем, адже довелося зустрітись з Кривбасом, СК Дніпро-1 та Шахтарем – і команда ще й гідно програла (Шахтар взагалі видав другу найгіршу статистику в сезоні).

Втім, розгром від Вереса у попередньому турі в плани киян не входив. "Зелено-білі" поступилися за всіма статтями. Ця невдача виявилась особливо болючою, адже впливала на боротьбу за виживання – а там все дуже тяжко. Оболонь тримається всього в одному заліковому балі від зони прямого вильоту, тож ще одна осічка є неприпустимою.

Минай відстає від "пивоварів" на чотири очки, тож сьогодні треба буде грати на перемогу. Поразка може означати кінець боротьби за виживання – а це було б дуже прикро, враховуючи зусилля підопічних Желько Любеновіча. Нашвидкуруч зібраний молодий колектив у семи турах набрав сім очок, прибивши Металіст 1925 і ЛНЗ, а також розписавши нічиї з Олександрією та СК Дніпро-1.

Причому закарпатці демонструють неабияку волю до виживання. У матчі з Олександрією оформили камбек з 0:2, а з Поліссям ледь не відігралися з 0:3! Та і загалом футбол "лисиць" не виглядає найгіршим навесні – він точно не гірший за те, що показують конкуренти (а то і кращий, враховуючи ефектні гольові комбінації). Саме тому хотілось би, щоб Минай протримав інтригу якомога довше – хоча клубне керівництво не виглядає настільки ж вмотивованим на УПЛ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чуєв (під питанням), Прокопчук (обидва – Минай)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Минай

Оболонь: Кичак – Приймак, Дубко, Карась – Грисьо, Черненко, Слободян, Мороз, Прокопенко – Краснопір, Вишневський

Минай: Кемкін – Піддубний, Нємчанінов, Скиба – Ременяк, Вітенчук, Кораблін, Семотюк, Корнійчук – Вакула, Устименко

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

У таких матчах все вирішує рандом. Як і в більшості випадків. Команда з умовними трьома голами за 10 матчів на рівному місці здатна влаштувати розгром, а у матчах Миная після 0:2 гра тільки починається. Чомусь не віриться у велику кількість голів, але у 3:0 від Вереса з Оболонню теж ніхто не вірив.

Залишимось без прогнозу. Давайте просто насолоджуватись видовищем.

Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ