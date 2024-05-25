Динамо в рамках 30-го тура чемпионата Украины 2023/24 на выезде сыграет с Рухом. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Рух – Динамо стартует в 15:30. Встреча состоится во Львове на Арене Львов.

Рух – Динамо: анонс матча УПЛ

Где смотреть Рух – Динамо? Поединок в прямом эфире будет транслировать канал УПЛ-ТВ – он доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (например, Киевстар ТВ). Наблюдать за всеми событиями игры можно также на "Футбол 24". Студию к матчу смотрите по ссылке.

Напомним, этот поединок будет принципиальным для Руха, который борется за дебютный выход в еврокубки – львовянам надо обязательно побеждать, чтобы не оглядываться на конкурентов (СК Днепр-1 и Полесье). Динамо выйдет на игру без игроков сборной Украины, которых вызвали в национальную команду (Бущан, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко и Ванат) – по договоренности Шовковского и Реброва, эти футболисты в последнем туре получат отдых.

Стартовые составы:

Динамо

Рух