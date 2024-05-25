Динамо у рамках 30-го туру чемпіонату України 2023/24 на виїзді зіграє з Рухом. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Рух – Динамо стартує о 15:30. Зустріч відбудеться у Львові на Арені Львів.

Рух – Динамо: анонс матчу УПЛ

Де дивитися Рух – Динамо? Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме канал УПЛ-ТБ – він доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (наприклад, Київстар ТВ). Спостерігати за всіма подіями гри можна також на "Футбол 24". Студію до матчу дивіться за посиланням.

Нагадаємо, цей поєдинок буде принциповим для Руха, який бореться за дебютний вихід у єврокубки – львів'янам треба обов'язково перемагати, аби не оглядатися на конкурентів (СК Дніпро-1 і Полісся). Динамо вийде на гру без гравців збірної України, яких викликали до національної команди (Бущан, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко та Ванат) – за домовленістю Шовковського та Реброва, ці футболісти в останньому турі отримають відпочинок.

Стартові склади:

Динамо

Рух