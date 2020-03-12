Ругани обратился к поклонникам – защитнику Ювентуса диагностировали коронавирус

Защитник Ювентуса Даниэле Ругани рассказал о своем состоянии после того, как стало известно, что он заболел коронавирусом.

"Все вы прочитали новости, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне. Со мной все в порядке. В данный момент я чувствую еще большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, кто трудится в больницах, столкнувшись с этой чрезвычайной ситуацией.

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Я призываю всех соблюдать правила, потому что вирус не делает исключений! Давайте сделаем это для себя и для тех, кого мы любим и кто нас окружает", – написал Ругани в инстаграме.

Напомним, север Италии – один из крупнейших эпицентров эпидемии. Из-за коронавируса в стране отменили все массовые мероприятия и приостановили футбольный чемпионат. Также под вопросом проведения матчей Евро-2020 в Риме.

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