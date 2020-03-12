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Роналду не тренируется с Ювентусом – португалец остался на Мадейре из-за коронавируса в одноклубника

09:20 102 Читати українською
Роналду не тренируется с Ювентусом – португалец остался на Мадейре из-за коронавируса в одноклубника
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пропустил вчерашнюю тренировку "бьянконери" из-за чрезвычайной ситуации в клубе.

Несмотря на то, что у защитника Даниэле Ругани был диагностирован коронавирус, игроки Ювентуса провели плановую тренировку. На немй не было Криштиану Роналду, информирует официальный сайт клуба. Португалец находится на Мадейре, своей малой родине, куда он прибыл еще 9 марта после того, как его мама попала в больницу. Он ожидает дальнейшего развития ситуации.

Защитник Ювентуса Ругани заболел коронавирусом

Напомним, вчера Ювентус сообщил об обнаруженном коронавирусе у Даниэле Ругани. Пока у него не обнаружены никакие серьезные симптомы, однако его уже изолировали. Сейчас проверяют всех лиц, которые могли контактировать с защитником в течение последних недель.

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Даниэле Ругани Даниэле Ругани Ювентус Ювентус Италия коронавирус Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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