Бывший голкипер Динамо, а ныне вратарь Пафоса Артур Рудько рассказал об уровне кипрского чемпионата и о желании играть в сборной Украины.

"Чемпионат очень непростой. Даже последняя команда может спокойно обыграть тех, кто идет на первом месте. Это не будет таким ажиотажем, как в Украине.

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Я стараюсь попасть в сборную, но это очень сложно. Тренеры сборной сюда даже не смотрят. Мне кажется, что нужно переходить в более сильный чемпионат, чтобы попасть в национальную сборную. Или как минимум здесь играть в еврокубках, в групповом этапе", – сказал Рудько в эфире Профутбол Digital.

Заметим, что в текущем сезоне за Пафос Артур провел 9 матчей, из которых 4 сыграл на ноль. Кипрскую команду тренирует Дмитрий Михайленко, а Орест Кузык играет в полузащите.

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