Пафос принимал Кармиотиссу в рамках чемпионата Кипра. Поединок проходил не без участия украинцев.

Чемпионат Кипра, 8-й тур

Пафос – Кармиотисса – 3:0

Голы: Бериго, 26 Кузык, 33, Валакари, 52

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Пафос дублем еще до свистка на перерыв снял все сомнения относительно победителя поединка против Кармиотиссы. Стоит отметить, что второй мяч хозяев записал себе в актив украинский хавбек Орест Кузык. Во втором тайме Пафос закрепил преимущество третьим голом и зафиксировал финальный счет.

Для украинского болельщика этот поединок интересен из-за дебюта экс-наставника Днепра Дмитрия Михайленко в тренерском кресле хозяев.

После 8-ми туров Пафос расположился на 7-й строчке, Кармиотисса – 11-я.

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