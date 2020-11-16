"Назначение в Пафос рассматриваю как шаг вперед. По уровню профессионализма Пафос гораздо сильнее, чем многие украинские клуби.

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В команде есть два украинца. Предполагать, что кто-то из Украины еще приедет – я бы не стал это отрицать, но сейчас работа на трансферном рынке ведется немного в другом направлении. Но это футбол, мы не знаем, что будет через два-три месяца. Думаю, что вряд ли. Слышал о Милевском, мне кто-то писал об этих слухах, но мы в поиске младших игроков до 23 лет", – сказал Дмитрий Михайленко в эфире Профутбол Digital.

Заметим, что в Пафосе сейчас выступают два украинца – Артур Рудько и Орест Кузык. Клуб Михайленко после 10 туров расположился на 7 месте.

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