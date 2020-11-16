"Чемпіонат дуже непростий. Навіть остання команда може спокійно обіграти тих, хто йде на першому місці. Це не буде таким ажіотажем, як в Україні.

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Я намагаюся потрапити в збірну, але це дуже складно. Тренери збірної сюди навіть не дивляться. Мені здається, що потрібно переходити в сильніший чемпіонат, щоб потрапити в національну збірну. Або як мінімум тут грати в єврокубках, в груповому етапі", – сказав Рудько в ефірі Профутбол Digital.

Зауважимо, у поточному сезоні за Пафос Артур провів 9 поєдинків, з яких 4 зіграв на нуль. Кіпрську команду тренує Дмитро Михайленко, а Орест Кузик грає у півзахисті.

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