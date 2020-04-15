Рубиалес предстанет перед судом – он конкурирует с Касильясом за пост главы Федерации футбола Испании

Действующий глава Федерации футбола Испании вляпался в серьезный скандал, связанный с подделкой документов.

Луис Рубиалес обвиняется в подделке документов. В прошлом году он планировал увеличить количество членов Ассамблеи Федерации футбола на 19 человек. Административный спортивный суд отказал, считая, что таким образом Рубиалес пытается усилить свои позиции на следующих выборах.

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Позже запрос уменьшили с 19-ти человек до 5-ти. Это предложение нашло поддержку, но оказалось, что документы были подделаны. Кроме Рубиалеса, обвинения получил и генеральный секретарь Федерации Андреу Кампс. Судебное заседание состоится 21 мая в Мадриде, отмечает ABC.

Заметим, что конкурентом Рубиалеса за пост главы национальной Федерации футбола станет Икер Касильяс, который ранее объявил о намерении участвовать в выборах.

К слову, Рубиалес возглавляет Федерацию футбола Испании с 2018 года. Именно он уволил Хулена Лопетеги с поста наставника национальной команды за 2 дня до старта чемпионата мира, который завершился провалом "Фурии Рохи".

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