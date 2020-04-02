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"Я стану главным тренером Реала, а ты возглавишь федерацию": Каннаваро и Касильяс поделили ключевые посты в Испании

16:17 40 Читати українською
"Я стану главным тренером Реала, а ты возглавишь федерацию": Каннаваро и Касильяс поделили ключевые посты в Испании
Икер Касильяс и Фабио Каннаваро / Фото Diario AS

Легенда сборной Италии, а ныне наставник китайского Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро имеет амбициозные планы относительно своей тренерской карьеры. Также он нашел должность для своего друга Икера Касильяса.

"Ты станешь президентом испанской федерации футбола. А я буду тренировать мадридский Реал.

Касильяс будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Хотя сейчас я не могу не поздравить Зизу. Как он управляет игроками в раздевалке, общается с фанатами! Все просто замечательно, он молодец. У него все круто получается.

Я пока стараюсь стать лучше как тренер в Китае. Конечно, от меня много требуют из-за моей игровой карьеры. Сейчас я более уверен в моих действиях. Я готов вернуться в Европу. Посмотрим, как все получится. В Гуанчжоу мной пока довольны", – цитирует Каннаваро Marca.

Напомним, Каннаваро защищал цвета Реала в 2006-2009 годах.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Икер Касильяс Икер Касильяс Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро
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