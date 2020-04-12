Ножі наголо: Барселона тріщить по швах – масові відставки, жахливі звинувачення і декілька підозрюваних

Один з найбільших клубів планети потопає в скандалах і внутрішніх конфліктах. Коли карантин – не найбільша біда.

Барселона – це футбольний детектив, який не припиняє виходити в ефір навіть після вимушеної зупинки Ла Ліги. Такий собі хедлайнер скандальних новин. Тривала інституційна криза поширюється клубом, наче ракова пухлина, вражаючи щораз більше життєво необхідних органів для нормального функціонування. Мадридська преса іронічно називає каталонців ФК Хаос, а світові ЗМі, як Daily Mail, пишуть про аматорів біля керма історичного гранда. Масовий демарш колишніх соратників Бартомеу на чолі з таємничим Русо підтвердив величезний розкол у правлячій хунті.

Керівництво Барселони розвалюється – 6 директорів подали у відставку

Нинішнє керівництво ніколи не ладнало з роздягальнею, але зимовий скандал (“Barcagate”) навколо підозрілої компанії I3 Ventures з резиденцією в Уругваї, остаточно розділив блаугранас на два ворожі табори. З одного боку – керівництво, з іншого – гравці. Клуб начебто платив I3 Ventures, яка теоретично мала б провести звичайнісінький моніторинг соцмереж, за розповсюдження негативних історій про найбільших зірок команди. Простими словами, відповідальність за регулярні конфлікти віртуозно перекладалась на плечі футболістів. Насамперед, звільнення Вальверде з резонансною заявою Абідаля та різкою відповіддю Мессі в Інстаграм.

Звісно, що Барто заперечував зв'язок “моніторингової компанії” з навмисним забрудненням репутації Лео, Піке або Хаві, який публічно підтримував опозиційного кандидата на виборах-2021 Віктора Фонта. Президент особисто поспілкувався з гравцями і навіть пригрозив ЗМІ за наклеп… але йому не повірили. “Це все дуже дивно”, – зізнається Мессі. Далі – найцікавіше. Каталонський Diario SPORT з’ясував, що клуб переводив кошти I3 Ventures з трьох різних рахунків на загальну суму 980 тисяч євро. Оскільки жоден з п’яти платежів не перевищив 200 тисяч, його не потрібно було перевіряти фінансовою комісією. Тобто, хтось міг непогано нажитись, зважаючи, що іспанські компанії просять за схожий моніторинг 180 (!) тисяч євро. Клуб зухвало обкрадають – це головний меседж Русо до фанів після скандальної відставки.

Rousaud believes that now “there is no credibility in the current directive” [sport] #FCB pic.twitter.com/CLJ1iBMoeU — BarcaSelect #StayAtHome (@BarcaSelect) April 8, 2020

Шестеро з ради директорів, яких виставили за двері, мали доступ до фінансів. Віце-президенти Емілі Русо та Енріке Томбас, а також представники ради директорів, Сільвіо Еліас, Марія Тейксідор, Жозеп Понт і Жорді Кальсамілья подали у відставку в четвер опівночі. Однак, лише Русо наважився кинути виклик правлячій хунті. Каталонський бізнесмен донедавна був фаворитом Барто на майбутніх виборах, проте ситуація кардинально змінилась в останні місяці. Офіційна версія президента – часткове перезавантаження влади. Натомість, за кулісами розповідають, що звільнених керівників підозрювали у регулярних “зливах” інформації. Зовсім свіжий приклад – перемовини з гравцями щодо зарплат в умовах пандемії. Консенсус був досягнутий з публічною “атакою” Мессі на керівництво. Мовляв, преса не просто так сфокусувалась на роздягальні.

Русо вважає, що президент недостатньо жорстко трактує фінансові проблеми, викликані карантином. Домовленість з футболістами поширюється на період надзвичайної ситуації в Іспанії (по 11-те квітня з можливістю продовження ще на два тижні, – прим.ред). Крім цього, скорочення заробітної плати на 70% стосується місячного окладу, а не двох основних сум, які виплачуються протягом сезону, враховуючи бонуси. “Це рішення було поспішним і неефективним в довгостроковій перспективі, адже клуб заощадив мізерні 16-20 млн євро, хоча збитки на сьогоднішній день сягають 100 млн”, – пояснює Diario SPORT. Каталонська газета наводить паралель з Реалом, який попри невдоволення деяких зірок, зменшив на 10% річні зарплати. Таким чином, Флорентіно Перес отримав 60 млн євро для більш-менш спокійного існування в період кризи.

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Цікаво, що Бартомеу взагалі не розглядає можливість власної відставки. Наразі його хунта налічує 12 представників – цього більш ніж достатньо, щоб уникнути позачергових виборів. Останні скликаються у випадку скорочення ради директорів на 75%, тобто, до п’яти осіб. Ба більше, президент значно ближчий до суттєвої перебудови керівництва новими довіреними людьми. Майбутні призначення, за інформацією RAC1, очікуються вже наступного тижня. Він начебто остаточно перейшов на бік команди, розуміючи, що доля інституції перебуває у площині спортивних результатів. Зрештою, перед реальною загрозою відходу Мессі доведеться робити все, аби аргентинець почувався в безпеці.

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