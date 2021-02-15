"Жеребцы" в своем официальном Twitter сообщили об уходе немецкого специалиста по завершении сезона.

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Новым клубом Розе станет Боруссия Дортмунд. По информации СМИ, "шмели" должны выплатить 5 млн евро компенсации, которые предусмотрены в контракте 44-летнего тренера с Гладбахом. Список кандидатов на замену огромный – Джесси Марш (Зальцбург), Флориан Кофельдт (Вердер), Ади Хюттер (Айнтрахт Ф), Марк ван Боммель (свободен после увольнения из ПСВ) и даже Эрик Тен Хаг (Аякс).

Добавим, что Розе проводит только второй сезон во главе Боруссии М. В текущей кампании команда сенсационно вышла из группы Лиги чемпионов, дважды уничтожив Шахтер – 6:0 и 4:0.

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