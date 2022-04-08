"Благодійна зустріч з Динамо відбудеться через три дні після нашої виїзної гри у Мюнхені. Але навіть якби вона пройшла за три дні до поєдинку з Баварією, ми абсолютно точно вийшли б на поле.

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На даний момент немає нічого важливішого, ніж єднання заради відновлення миру та допомоги українцям, які опинилися в умовах гуманітарної катастрофи.

Ми раді кожному вболівальнику, незалежно від його клубних уподобань, і кожній людині, яка придбає квиток, щоб допомогти українцям, які так сильно постраждали від війни", – цитує Розе офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, благодійний поєдинок відбудеться у вівторок, 26 квітня, на найбільшому стадіоні Німеччини Signal Iduna Park.

Борусія Д у турнірній таблиці Бундесліги йде другою і зберігає шанси поборотися за чемпіонство країни.

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