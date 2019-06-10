Роуз заявив, що йому байдуже, чи залишиться він у Тоттенхемі на наступний сезон

Захисник Тоттенхема Денні Роуз не хвилюється щодо свого майбутнього.

Англієць готовий до того, що влітку доведеться шукати нову команду.

"Якщо я залишуся – чудово, якщо ні – теж чудово. Ні для кого не секрет, що журналісти довго обговорюють мій перехід в інші клуби.

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Політика команди полягає в тому, що гравці відправляються на трансфер, коли досягнуть певного віку", – наводить слова Роуза журналіст Sky Sports Роб Дорсетт.

У минулому сезоні АПЛ 28-річний латераль провів 26 матчів і зробив чотири результативні передачі.

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