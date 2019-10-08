toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЛИТВА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Ротань выразил определенные опасения перед матчем со сборной Румынии U-21

17:31 65 Читати українською
Ротань выразил определенные опасения перед матчем со сборной Румынии U-21
Руслан Ротань / Фото из открытых источников

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке к игре против Румынии.

 

"Румыния – один из основных наших конкурентов по группе. Поэтому мы должны хорошо подготовиться к поединку, чтобы добиться положительного результата. Конечно, игра с Грецией также в нашем поле зрения, но это будет товарищеская встреча. Сейчас мы дадим ребятам всю информацию о румынах, чтобы спокойно и качественно подготовиться в первую очередь к этому матчу.

Ротань – о молодежной сборной Украины: Если бы в команде не было лидеров, я бы убил ребят

Сложный ли соперник Румыния? У нашего противника основная обойма состоит из 12-ти исполнителей, которые играли на чемпионате Европы и стали бронзовыми призерами. Также в команде остался тот же тренер. Это квалифицированная сборная с индивидуально сильными игроками. Поэтому я уверен, что легким матч не будет.

Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на матчи против Румынии и Греции – есть неожиданности

Считаю, что именно сборные Румынии и Дании – фавориты нашей группы. Поэтому сейчас главная задача – качественно подготовиться к поединку. Румыны сыграны, это главный момент. Они хорошо играли на Евро в Италии. Это команда, которая из ничего может создать гол", – рассказал Ротань пресс-службе УАФ.

Напомним, уже через два дня сборная Украины U-21 в матча отбора Евро-2021 сыграет против Румынии, а затем в товарищеском матче встретится с греками.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю

blog_ava
Милан сообщил Джампаоло об отставке – "россонери" уже определились с заменой, – СМИ
13:37
706
Теги
Сборная Украины Руслан Ротань Руслан Ротань Румыния U-21 - Украина U-21 Украина U-21 Украина U-21
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
19
час
:
13
мин
Бразилия
15:00
Сенегал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук