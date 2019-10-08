Ротань выразил определенные опасения перед матчем со сборной Румынии U-21

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке к игре против Румынии.

"Румыния – один из основных наших конкурентов по группе. Поэтому мы должны хорошо подготовиться к поединку, чтобы добиться положительного результата. Конечно, игра с Грецией также в нашем поле зрения, но это будет товарищеская встреча. Сейчас мы дадим ребятам всю информацию о румынах, чтобы спокойно и качественно подготовиться в первую очередь к этому матчу.

Ротань – о молодежной сборной Украины: Если бы в команде не было лидеров, я бы убил ребят

Сложный ли соперник Румыния? У нашего противника основная обойма состоит из 12-ти исполнителей, которые играли на чемпионате Европы и стали бронзовыми призерами. Также в команде остался тот же тренер. Это квалифицированная сборная с индивидуально сильными игроками. Поэтому я уверен, что легким матч не будет.

Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на матчи против Румынии и Греции – есть неожиданности

Считаю, что именно сборные Румынии и Дании – фавориты нашей группы. Поэтому сейчас главная задача – качественно подготовиться к поединку. Румыны сыграны, это главный момент. Они хорошо играли на Евро в Италии. Это команда, которая из ничего может создать гол", – рассказал Ротань пресс-службе УАФ.

Напомним, уже через два дня сборная Украины U-21 в матча отбора Евро-2021 сыграет против Румынии, а затем в товарищеском матче встретится с греками.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю