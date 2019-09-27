Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на матчи против Румынии и Греции – есть неожиданности

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объявил заявку на матч отбора Евро-2021 против Румынии и товарищеский поединок с Грецией.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала заявку сборной Украины U-21 на матчи против Румынии и Греции, которые состоятся 10 и 14 октября соответственно. Стоит отметить, что в списке нет Сергея Булецы и Даниила Сикана, которые оказались лишь в резерве.

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Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет, Олег Билык.

Защитники: Денис Попов, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Евгений Чеберко, Владислав Дубинчак, Владислав Бабогло, Алексей Быков, Орест Лебеденко, Богдан Милованов.

Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев, Евгений Смирный, Александр Назаренко, Максим Чех, Дмитрий Топалов, Михаил Мудрик, Дмитрий Крыскив, Ахмед Алибеков.

Нападающие: Владислав Супряга, Назарий Русин, Олег Кожушко

Резервный список: Артем Бондаренко, Даниил Сикан, Тимур Стецьков, Виктор Корниенко, Владислав Вакула , Артем Козак, Владимир Якимец, Сергей Булеца, Даниил Бескоровайный.

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