Ротань – о молодежной сборной Украины: Если бы в команде не было лидеров, я бы убил ребят

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объяснил, почему не вызвал в команду триумфаторов ЧМ-2019 Даниила Сикана и Сергея Булецу.

"Есть у нас чемпионы мира. И к этому нужно нормально относиться. Ребята, возможно, не получили полноценный отдых, поэтому они немного "пустые" сейчас. Кому-то нужно отдохнуть, кто-то травмируется. Мы не хотим от игроков требовать здесь и сейчас, а постепенно будем на них рассчитывать. Но никто от них не отказывается.

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Просто на сегодняшний день кто-то лучше выглядит, чем они. А они дальше продолжают конкурировать и доказывать, а мы будем за ними следить. Они – квалифицированные футболисты, но они истощены, поскольку им отдых после ЧМ не предоставляли. Наверное, нужно было это сделать, но здесь вопрос к их клубам.

Лидерами становятся на футбольном поле. Не тренер назначает лидеров, а игроки ими сами становятся. Я не хочу делить ребят на чемпионов мира и всех остальных. У нас есть обойма футболистов, а те ребята, которые позже приходят, или сразу понимают наши требования, или делают это позже. Мы к этому относимся спокойно, знаем, что придем к этому. Но лидеры у нас есть. Если бы их не было, я бы убил ребят", – сказал Ротань.

Напомним, сборная Украины U-21 будет готовиться к матчу отбора Евро-2021 против Румынии и спарринга против Греции, которые состоятся 10 и 14 октября соответственно.

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