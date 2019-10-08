Ротань висловив певні побоювання перед матчем зі збірною Румунії U-21

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про підготовку до гри проти Румунії.

"Румунія – один із головних наших конкурентів по групі. Тому ми маємо добре підготуватися до поєдинку, аби досягти позитивного результату. Звичайно, гра з Грецією також у нашому полі зору, але це буде товариська зустріч. Зараз ми дамо хлопцям усю інформацію щодо румунів, щоб спокійно й якісно підготуватися у першу чергу до цього матчу.

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Чи складний суперник Румунія? У нашого супротивника основна обойма складається з 12-ти виконавців, які грали на чемпіонаті Європи й стали бронзовими призерами. Також у команді залишився той самий тренер. Це кваліфікована збірна з індивідуально сильними гравцями. Тому я впевнений, що легким матч не буде.

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Вважаю, що саме збірні Румунії й Данії – фаворити нашої групи. Тому зараз головне завдання – якісно підготуватися до поєдинку. Румуни зіграні, це головний момент. Вони добре грали на Євро в Італії. Це команда, яка з нічого може створити гол", – розповів Ротань прес-службі УАФ.

Нагадаємо, вже за два дні збірна України U-21 у матчу відбору Євро-2021 зіграє проти Румунії, а згодом у товариському матчі зустрінеться з греками.

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